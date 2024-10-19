Актеру Александру Панкратову-Черному сделали экстренную операцию

Советскому и российскому актеру Александру Панкратову-Черному срочно пришлось прооперироваться на руке. Как передает Mash, у артиста были проблемы, связанные с невозможностью разогнуть пальцы.

Отмечается, что тянуть с операцией было нельзя. В противном случае могло парализовать всю конечность. Благодаря своевременному вмешательству хирургов артисту удалось сохранить чувствительность пальцев.

«На днях 75-летний народный артист снова ненадолго попал в больницу. Он не смог разогнуть два пальца на правой руке. Александру Васильевичу потребовалась операция», — передает telegram-канал.

После наложения швов и соответствующей повязки актера отправили долечиваться амбулаторно. В течение ближайших двух месяцев Панкратов-Черный будет носить специальную разгибательную шину.

Отметим, что в последние несколько лет здоровье серьезно подводит актера. Так, в 2023 году у Панкратова-Черного был выявлен острый инфаркт миокарда. А летом 2024 года артист был экстренно госпитализирован в реанимацию после того, как от жары потерял сознание.