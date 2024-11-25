Активистка из Ленинского округа Екатерина Сорокина стала Лидером Подмосковья
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Ленинский]
Активистка из Ленинского городского округа, учащаяся Володарской школы Екатерина Сорокина стала победительницей регионального проекта «Лидеры Подмосковья», который недавно завершился в Московской области, сообщила пресс-служба главы муниципалитета.
Мероприятие организовало российское движение детей и молодежи «Движение Первых». По итогу всех этапов выбирали победителя. Екатерина Сорокина одержала победу по итогам всех этапов конкурса.
«Нас распределили по командам, чтобы придумать идею спортивно-массового проекта, который будет способствовать развитию спорта среди молодежи. Вся команда себя хорошо показала, мы четко распределили обязанности и достойно защитили свой проект „спорт-интенсив“. Я считаю, что сегодня нет проигравших, каждый участник огромный молодец. Мы вложили все силы и знания, чтобы достичь такого результата», — поделилась активистка местного отделения «Движения Первых» Екатерина Сорокина.
В пресс-службе отметили, что в финал прошел 131 участник. Общее число заявок составило 400, что говорит о высокой конкуренции. В рамках конкурса прошел очный и заочный этап. Участники поделились информацией о себе, проходили испытания на выявление лидерских качеств. Некоторые задания были индивидуальными, другие — коллективные. На очном этапе образовались команды, которые разрабатывали проекты выбранного направления. Следующим этапом стала их защита. Победители конкурса были награждены сертификатами и ценными призами.
«В нынешнее время у молодежи есть такая проблема, как неактивный образ жизни. Поэтому мы решили разрешить её путем национальных культур. У каждого народа проживающего на территории России есть свои традиционные спортивные активности и на фестивале мы показали их нашей молодежи и даже смогли опробовать себя в любой из этих спортивных игр. Таким проектом мы не только решаем проблему малоподвижного образа жизни, но и проблему недостатка знаний у детей о многообразии культур в России», — добавила Екатерина Сорокина.