Активистка из Ленинского округа Екатерина Сорокина стала Лидером Подмосковья

«В нынешнее время у молодежи есть такая проблема, как неактивный образ жизни. Поэтому мы решили разрешить её путем национальных культур. У каждого народа проживающего на территории России есть свои традиционные спортивные активности и на фестивале мы показали их нашей молодежи и даже смогли опробовать себя в любой из этих спортивных игр. Таким проектом мы не только решаем проблему малоподвижного образа жизни, но и проблему недостатка знаний у детей о многообразии культур в России», — добавила Екатерина Сорокина.