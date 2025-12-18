Активистка наорала на главу Минфина США Бессента, подняв за него тост в ресторане

Глава Минфина США Скотт Бессент, находившийся на ужине в одном из ресторанов Вашингтона, столкнулся с резкой критикой со стороны активистки пацифистской организации Codepink. Видеозапись инцидента была размещена в профиле Codepink на платформе Х.

Женщина, проявившая дерзость, в присутствии всех гостей резко высказала министру недовольство его спокойствием во время еды, когда люди по всему миру страдают от голода и смерти из-за американских санкций.

Codepink, ссылаясь на данные научного журнала Lancet, заявляет, что примерно треть населения планеты находится под санкциями США, введёнными Бессентом. Эти санкции ежегодно приводят к гибели около 600 тысяч людей.

«Хочу поднять тост за министра финансов Скотта Бессента, который спокойно ест, в то время как люди по всему миру голодают из-за его санкций... Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций... Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках?» — прокричала Бессенту активистка.

На видео запечатлено, как отдельные посетители начали аплодировать, а Бессент резко сказал женщине, что она даже не осознает, насколько плохо разбирается в теме. После этого он встал и направился с жалобой к сотрудникам заведения общепита.

По данным портала Notus, со слов свидетелей, после этого инцидента Бессент покинул ресторан в подавленном состоянии.