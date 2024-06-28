Активисты Движения Первых городского округа Котельники посетили урок тактической медицины

Активисты Движения Первых из городского округа Котельники стали участниками урока тактической медицины, где изучили важные правила оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

.Уточняется, что навыки были продемонстрированы опытным инструктором и участником боевых действий в зоне спецоперации Яном Еловским.

Мастер-класс представлял собой практические упражнения по наложению жгута Эсмарха и турникетов, а также по определению пульса на разных участках тела и правильной первой помощи пострадавшим.

В пресс-службе администрации муниципального образования подчеркнули, что полученные активистами знания окажутся полезны в жизни, а важный опыт позволит быть готовыми к нештатным ситуациям.