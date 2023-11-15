Активисты «Движения первых» из Городского округа Пушкинский стали лучшими на чемпионате по оказанию первой помощи

Активисты из г. Ивантеевки первичного отделения «Движение первых» пятого образовательного центра Ивантеевки городского округа Пушкинский заняли первое место в региональном чемпионате по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьники успешно выполнили все три этапа соревнований — «Тестирование», «Случай на улице» и «Случай на спортивной площадке».

Чемпионат прошел в рамках всероссийского проекта «Первая помощь». В нем приняли участие более 250 школьников со всей Московской области.