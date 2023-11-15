Активисты «Движения первых» из Городского округа Пушкинский стали лучшими на чемпионате по оказанию первой помощи
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Активисты из г. Ивантеевки первичного отделения «Движение первых» пятого образовательного центра Ивантеевки городского округа Пушкинский заняли первое место в региональном чемпионате по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Школьники успешно выполнили все три этапа соревнований — «Тестирование», «Случай на улице» и «Случай на спортивной площадке».
Чемпионат прошел в рамках всероссийского проекта «Первая помощь». В нем приняли участие более 250 школьников со всей Московской области.