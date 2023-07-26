Активисты из Шатуры встретились с Андреем Воробьевым

В мероприятии приняли участие активисты из многих городских округов Подмосковья. В том числе с Воробьевым приехали пообщаться ребята из Шатуры и Рошаля.

Так, например, Евгений Чиркунов выразил благодарность Воробьеву за возможности, которые открываются в Подмосковье для молодежи. Он отметил, что в регионе созданы все условия для саморелиазации и роста.

«Благодарю Андрея Юрьевича за поддержку некоторых инициатив, высокую оценку работы штаба, за чуткость и внимание к молодежи Большой Шатуры!», - добавил по итогам мероприятия глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Обсудили собравшиеся и важные проекты, которые реализуются в Московской области для молодого поколения. Например, создание круглогодичных общественных пространств для досуга.