Активисты из Воскресенска организовали мастер-класс по созданию блиндажных свечей в поддержку участников СВО

Активисты из городского округа Воскресенск и сторонники партии «Единая Россия» организовали мастер-класс по созданию блиндажных свечей в поддержку военных, которые участвуют в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники мероприятия создали свечи из жестяных банок, картона и расплавленного воска. С их помощью военные смогут разогреть еду, высушить обувь, согреть руки или растопить снег.

«Это не первая акция воскресенских активистов. Для многих сегодня бескорыстное служение людям стало потребностью. В помощь бойцам старшее поколение вяжет теплые вещи, а молодогвардейцы изготавливают окопные свечи, которые помогут не только согреться, но и приготовить еду», – отметил глава г.о. Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Активисты также напишут письма для военных, которые отправят в зону проведения СВО вместе с созданными свечами.