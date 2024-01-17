Активисты каширского отделения «Молодая гвардия» продолжают помогать пенсионерам
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Активисты каширского отделения «Молодая гвардия Единой России» продолжают оказывать помощь представителям старшего поколения, проживающим в округе.
В связи со снегопадами особенно актуальна помощь пенсионерам в расчистке придомовых территорий от снега.
Подобные мероприятия активисты движения организуют не в первый раз. Такие акции воспитывают в молодежи чувство ответственности и уважения. Они очень востребованы среди жителей.