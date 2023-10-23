Активисты Красногорска привезли подарки для четвероногих постояльцев приюта «Лохматый ангел»

— Выслушали проблемы приюта от волонтеров и намерены на дальнейшее благотворное сотрудничество. У руководителей много планов по расширению приюта и реализации проектов. Будем взаимодействовать и поддерживать, — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.