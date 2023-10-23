Активисты Красногорска привезли подарки для четвероногих постояльцев приюта «Лохматый ангел»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Красногорск]
Помощь братьям меньшим оказали участники Молодой гвардии и члены «Единой России» городского округа Красногорск. Они привезли в приют для животных «Лохматый ангел» корм и инвентарь для ухода. Доброе дело активисты посвятили акции «Лучший друг».
— Выслушали проблемы приюта от волонтеров и намерены на дальнейшее благотворное сотрудничество. У руководителей много планов по расширению приюта и реализации проектов. Будем взаимодействовать и поддерживать, — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Сейчас в «Лохматом ангеле» нашли кров 30 взрослых собак, три маленьких щенка и даже два енота. Добровольцы приюта планируют реализовать комплексную программу поддержки животных.
— Это будет большая история про лечение, спасение и стерилизацию животных. Сегодня на базе приюта мы строим ветеринарный и административный блоки, — пояснила председатель региональной общественной организации «Экология человека» Татьяна Королева.