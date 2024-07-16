Активисты проекта «Активное долголетие» из Солнечногорска передали маскировочные сети бойцам СВО
На днях участники губернаторского проекта «Активное долголетие» совместно с волонтерской группой «Солнечногорский оберег» завершили плетение четвертой маскировочной сети три на шесть метров и передали бойцам в зону специальной военной операции. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.
Известно, что с начала этого года старшее поколение округа и волонтеры сшили и доставили в военные госпитали уже более двухсот подушек для защитников страны.
«Для бойцов, которые несут службу по контракту, действуют различные программы поддержки. Также стоит отметить, что на территории Солнечногорска мы поддерживаем семьи наших военнослужащих, оказываем всестороннюю адресную помощь», — отметил глава муниципалитета Константин Михальков.