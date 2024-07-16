Активисты проекта «Активное долголетие» из Солнечногорска передали маскировочные сети бойцам СВО

На днях участники губернаторского проекта «Активное долголетие» совместно с волонтерской группой «Солнечногорский оберег» завершили плетение четвертой маскировочной сети три на шесть метров и передали бойцам в зону специальной военной операции. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.

Известно, что с начала этого года старшее поколение округа и волонтеры сшили и доставили в военные госпитали уже более двухсот подушек для защитников страны.