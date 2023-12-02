Активисты в Венгрии перекрыли украинским грузовикам въезд через КПП из Словакии

Венгерские активисты не намерены впускать в страну дальнобойщиков из Украины, что пытаются объехать Словакию через территорию страны, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию в местных соцсетях.

Напомним, днем ранее дальнобойщики в Словакии перекрыли для въезда КПП на границе двух стран, чтобы не допустить проезда украинских водителей большегрузов. Только за минувшие сутки в очереди на проверку документов скопились уже более тысячи грузовиков.

«Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии», - говорится в сообщении

На официально уровне информация о блокировании активистами в Венгрии границы со Словакией не подтверждается.