Активная фаза строительства нового завода крупнопанельного домостроения стартовала в ОЭЗ «Кашира»

Компания ПРЕФАБРИКА АГ приступила к фазе активного строительства современного завода крупнопанельного домостроения, где будут выпускать домокомплекты из тяжелого и легкого бетона, на территории особой экономической зоны «Кашира». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На подмосковном предприятии создадут более трехсот новых рабочих мест. Производственная мощность будущего завода — около 240 тыс. кв.м в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2025 года.

Новый промышленный комплекс возводится на участке 8,4 га, площадь главного корпуса составит около 20 тысяч квадратных метров. Проект предполагает строительство административных, технических и складских помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.