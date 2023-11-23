Активная подготовка к Новому году начинается в Долгопрудном

На площади Собина в подмосковном Долгопрудном устанавливают 16-метровую новогоднюю елку. Она будет блистать в окружении шикарного светящегося шатра.

Всего в этот зимний сезон городские площади Долгопрудного планируют украсить 13-ю елями. Также для горожан возведут ледовый город, игровой лабиринт, горки, фотозоны, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, а также символ следующего года - Дракон.

Не обойдется и без традиционной праздничной иллюминации, которая появятся на улицах муниципалитета. Ее торжественно зажгут 1-го декабря. Также в зимний сезон откроется главный каток в Центральном парке и еще четыре площадки на стадионе «Салют», хоккейной коробке у ДШИ, на Новом бульваре и на Московском шоссе. Также для жителей и гостей Долгопрудного подготовят праздничные мероприятия.