«Активное долголетие» объединило более 11 тысяч жителей г.о. Серпухов

В Серпухове продолжают проводить разнообразные мероприятия для представителей пожилого поколения, участников клуба «Активное долголетие». На сегодняшний день в нем состоят свыше 11 тысяч активных человек. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Для многих жителей округа клуб «Активное долголетие» — это способ находить единомышленников, поддерживать здоровье и посещать множество мероприятий, которые организуют муниципальные власти совместно с учреждениями культуры, спорта, при участии соцслужб и разных организаций. В Серпухове в этом направлении реализуется множество проектов, что расширяет возможности для пожилой части населения.

В Серпухове «Активное долголетие» может похвастаться 25 видами активностей: каждый может найти что-то по своему вкусу. Участники с удовольствием ходят на спортивные занятия, посещают экскурсии и выставки, поют и танцуют и участвуют в конкурсах и турнирах разных уровней. Неоднократно серпуховские долголеты становились призерами.

Проект оказался востребованным, о чем говорят цифры. Только за 2024 год в клуб добавилось более 3700 новых участников. С 2020 года их число достигло 11 тысяч человек. В дальнейшем, как полагают, количество лишь увеличится: проект развивают в п. Оболенск и намерены расширять географию еще дальше.

Отметим, что в клуб «Активное долголетие» могут вступить женщины 55 лет и старше, а также мужчины 60 и более лет. Доступно членство в клубе также для пенсионеров старше 50-ти, получающих выплаты по выслуге лет.