Активное строительство нового детского сада ведется в Ленинском округе

Строительство нового дошкольного образовательного учреждения идет на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что на сегодняшний день на объекте ведутся различные работы по монтажу вентилируемого фасада, инженерных сетей. Также строители занимаются отделочными работами и работами по благоустройству ближайшей территории, работы по устройству кровли и шумоизоляции полов.

А всего на территории «Южной Битцы» построены и заселены шесть домов. Главная его особенность — большое количество продуманных удобных планировочных решений.