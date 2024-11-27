Пожилые жители Ленинского округа заново открывают Подмосковье через экскурсии

С начала 2024 года участники проекта «Активное долголетие» из Ленинского городского округа уже успели посетить более 90 экскурсий по Подмосковью. В числе этих поездок 12 были организованы на выставку-форум «Россия» на ВДНХ, о чем сообщила пресс-служба местной администрации.

Александра Ульвис, заведующая отделением активного долголетия «КЦСОР «Домодедовский», отметила, что пожилые участники с радостью делятся своими впечатлениями. Каждая экскурсия для них превращается в настоящий праздник, наполненный яркими эмоциями и новыми открытиями.

Все экскурсии для старшего поколения проводятся бесплатно в рамках губернаторского проекта. Участники из Ленинского округа посетили множество интересных объектов: музей «Княжий двор», Коломенский кремль, Усадьбу Дубровицы и не только, что обогатило их знания о регионе.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

Александра также отметила, что такие мероприятия повышают физическую активность и улучшают психоэмоциональное состояние участников. Экскурсии укрепляют социальные связи и формируют ощущение общности, способствуя более высокому качеству жизни и активному долголетию.

Кроме того, пожилые люди из округа активно участвуют в географическом проекте «Мир в коробке», где они знакомятся с культурами разных стран через лекции и мастер-классы, что также способствует их развитию и расширению кругозора.

Проект «Активное долголетие» не только обогащает жизненный опыт пожилых людей из Ленинского округа, но и создает условия для их активного участия в жизни общества. Экскурсии и культурные мероприятия становятся важной частью их повседневности. Участие в таких инициативах способствует формированию позитивного отношения к жизни, вдохновляет на новые свершения и помогает находить радость в каждом дне.