Активные долголеты из Шатуры поучаствовали в областном велофестивале

Велофест провели в Московской области. Он объединил представителей старшего поколения, любителей здорового образа жизни из программы «Активное Долголетие» разных округов, в том числе и Шатуры.

Такие события, как велофестиваль, позволяют привлечь старшее поколение к велоспорту и активному образу жизни. Долголеты с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, проводя время с пользой и наслаждаясь любимыми местами округа и региона. Катание на велосипеде помогает улучшить координацию, привести себя в форму, зарядиться энергией и, конечно, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Известный факт, что на сегодняшний день многие пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни. Но существует выход из положения — в данном случае поможет езда на велосипеде», — рассказали в центре социального обслуживания и реабилитации «Шатурский».

Отметим, что в Шатуре долголеты могут брать велосипед в прокат совершенно бесплатно. Это еще один плюс для участников губернаторской программы.