Активные жители Коломы обсудили с главой округа благоустройство парка «Дубовая роща»

В здании школы № 30 по улице Дачной микрорайона Щурово состоялась неформальная встреча за круглым столом активных жителей и главы городского округа Коломна Александра Гречищева, а также его заместителей по основным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи, собравшиеся обсудили вопросы благоустройства парка «Дубовая роща».

«Сегодня мы прибыли к вам практически полным составом, всей командой — чтобы на месте, по основным направлениям, выстроить концепцию дальнейшего развития микрорайона Щурово», — сказал Александр Гречищев.

Место для общественных обсуждений выбрали не случайно. Бывшая школа № 29 ныне входит в образовательный комплекс № 30, который расположен в непосредственной близости к парку.

«Жители нашего микрорайона хотят видеть любимый парк ухоженным, безопасным и красивым. Вопросы есть: это и самовольная постройка на окраине „Дубовой рощи“, которую необходимо снести, и народная тропа от Мемориала в сторону улицы Дачной, которую нужно благоустроить», — рассказал общественник Илья Рыженков.

Также были заданы вопросы на общие темы, которые волнуют жителей данного микрорайона — строительство тротуаров на улицах Дачной и Димитрова, благоустройство береговой зоны по улице Набережной, работа общественного транспорта и другие.