Активным долголетам из Химок рассказали об уходе за полостью рта

В Химках для участников клуба «Активное долголетие» провели лекцию о правилах ухода за ортопедическими конструкциями в ротовой полости, ее организовали в рамках Всемирного дня здоровья полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В качестве спикера выступила заведующая отделением стоматологии Химкинской стоматологической поликлиники Оксана Шовкопляс. Она рассказала о разновидностях ортопедических конструкций, об уходе за ними и не только. Участники мероприятия также могли пройти аппаратный онкоскрининг.

В пресс-службе добавили, что представители старшего поколения могут записаться в клуб «Активное долголетие» по телефону горячей линии +7 (495) 572-65-14 или +7 (495) 572-25-33.

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