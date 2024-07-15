Актриса Горбачева едва не подралась с Дюжевым на съемках «Бременских музыкантов»

Актриса и блогер Ирина Горбачева в эфире «Шоу Воли» рассказала, как серьезно повздорила с коллегой Дмитрием Дюжевым на съемочной площадке. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ирина Горбачева, прославившаяся юмористическими видео в соцсетях и актерской деятельностью рассказала про случай во время съемок. По ее словам, она — обладательница взрывного характера, который не вовремя проявился во время работы с коллегой Дмитрием Дюжевым. Вместе с ним она исполняла главные роли в фильме «Бременские музыканты».

Дело едва не дошло до драки, однако конфликт удалось разрешить по-взрослому.

«Конфликт был, и мы его классно разрешили, как взрослые люди. Слушай, я горячая», — высказалась знаменитость.

Напомним, что актриса исполняет в фильме-сказке «Бременские музыканты» кошку. Она отметила, что это стало необычным экспериментом, ведь ее не так просто узнать под профессиональным гримом. К тому же, ее образ дополнительно создали с помощью аниматроники.

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