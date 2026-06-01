Актриса Инга Лепс назвала Москву бытовым раем

Общество

Актриса театра и кино, сценарист Инга Лепс сравнила Москву с крупнейшими зарубежными городами и пришла к выводу, что российская столица — настоящий бытовой рай. Своими впечатлениями дочь певца Григория Лепса поделилась с изданием «Москвич Mag».

По ее мнению, Москву выгодно отличает отлично отлаженная транспортная система.

«У нас порядок на дорогах, особенно если сравнивать с пьяным Парижем, например. И дороги, кстати, отличные. Мы живем в бытовом раю! Все есть, все удобно!» — рассказала Лепс.

Она также заметила, что ритм жизни во всех мегаполисах примерно одинаков — ненормированный график и вечеринки до утра. Но главное, что выделяет Москву, — ее жительницы.

«Наши девушки самые красивые. И все тут», — подчеркнула актриса.

