Актриса Инга Лепс назвала Москву бытовым раем
Инга Лепс сравнила Москву с пьяным Парижем и отдала предпочтение столице РФ
Актриса театра и кино, сценарист Инга Лепс сравнила Москву с крупнейшими зарубежными городами и пришла к выводу, что российская столица — настоящий бытовой рай. Своими впечатлениями дочь певца Григория Лепса поделилась с изданием «Москвич Mag».
По ее мнению, Москву выгодно отличает отлично отлаженная транспортная система.
«У нас порядок на дорогах, особенно если сравнивать с пьяным Парижем, например. И дороги, кстати, отличные. Мы живем в бытовом раю! Все есть, все удобно!» — рассказала Лепс.
Она также заметила, что ритм жизни во всех мегаполисах примерно одинаков — ненормированный график и вечеринки до утра. Но главное, что выделяет Москву, — ее жительницы.
«Наши девушки самые красивые. И все тут», — подчеркнула актриса.