Актриса из «Милых обманщиц» выйдет замуж за внука нефтяного магната

Как сообщает «Газета.ру» , Эшли Бенсон объявила о своей помолвке, показав кольцо с бриллиантом. Об этом узнали ее подписчики в социальных сетях, а также друзья, которым актриса позвонила по видеосвязи.

Бенсон известна благодаря «Милым обманщицам» и «Дням нашей жизни». Оказывается, что 33-летняя Эшли наконец решила выйти замуж. В качестве своего избранника она остановилась на 43-летнем внуке нефтяного магната по имени Марвин Дэвис.

Брэндон, будущий муж Бенсон, выложил в соцсети фото, на которой левая рука актрисы украшена кольцом с довольно массивным бриллиантом. Кстати, он подписал снимок следующими словами: «Мой лучший друг, я люблю тебя».

Первые упоминания о том, что пара встречается, начали появляться еще в феврале этого года.