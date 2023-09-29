Актриса из «Универа» заявила, что в школе учитель обсуждал ее фигуру

Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», рассказала в социальных сетях о том, какой негативный опыт ей пришлось получить в школьные годы. Об этом также пишет «Газета.ру» .

С преподавательским составом в школе Хилькевич было все не так гладко, как хотелось бы. Например, актриса уверена, что она не нравилась учительнице по физкультуре.

Преподаватель по МХК и вовсе отпускал в адрес девочек неприятные замечания по поводу фигуры. Тело Хилькевич она назвала грушевидным. У другой девочки она заметила большую грудь и руки.

Конечно, таких случаев просто не должно быть в школах. Учителя обязаны выполнять свою работу. Но личная неприязнь и оскорбления точно не являются ее частью.