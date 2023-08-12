Актриса из «Ворониных» удивилась выбору литературы своей дочери

Как сообщает портал «Дни.ру» , звездная мама публикует в социальные сети развлекательный контент. Так, в одном из недавних шуточных роликов, Екатерина Волкова изумилась книгой, которую читает ее собственная дочь.

По сюжету выложенного видео актриса подходит к своей дочери-подростку во время того, как та увлеченно читает книгу. Екатерина Волкова решила поинтересоваться, на что пал выбор дочери. Но звездная мама совсем не ожидала увидеть надпись на обложке, которая гласит: «Главное о воспитании детей».

Когда она спросила наследницу, почему именно это книга, то та ответила: «Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку». Как оказалось, несовершеннолетняя дочь точно не беременна, как могла бы сначала подумать звездная мать.