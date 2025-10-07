Актриса Лиза Моряк поздравила Путина с помощью ИИ-фото

В своем телеграм-канале актриса Лиза Моряк выразила поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с его днем рождения.

Сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает 73-летие. Артистка обратилась к главе государства с пожеланием, чтобы рядом с ним всегда были только искренние и достойные люди. В качестве иллюстрации она поделилась сгенерированным искусственным интеллектом совместным изображением с президентом.

«Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, успехов и благополучия!» — такое поздравление оставила актриса.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана поздравил Путина с днем рождения.