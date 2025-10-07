Алиев поздравил Путина с днем рождения
Фото: [Владимир Путин приехал на открытие Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю дня рождения российского лидера. Об этом сообщила канцелярия главы республики.
Отмечается, что Путин и Алиев провели во вторник, 7 октября, телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между странами.
27 августа азербайджанский лидер подтвердил позицию о поддержке территориальной целостности Украины, которую Баку занимает с первых дней начала специальной военной операции (СВО).
Ранее Алиев также делал ряд других проблемных вопросов в отношениях с Москвой. В частности, он охарактеризовал вхождение Азербайджана в состав Советского Союза как «оккупацию».
Накануне президента РФ Владимира Путина с днем рождения поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын.