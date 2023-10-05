Актриса нового сериала Дарьи Мороз призналась, что в личной жизни ей всего хватает

Журналисты решили узнать у актрисы, с кем она развлекается вне съемок. Однако, на беспардонные вопросы возмущенная Кошкина решила не отвечать, о чем пишет издание «Утро.ру» .

Напомним, что Дарья Мороз сняла 14-серийную картину под названием «Секс… До и после». Там она рассказала о том, что бывает до и после интимной близости. В сериале одна из ярких ролей досталась Яне Кошкиной, которая предстала красивой девушкой с родинкой «как у Синди Кроуфорд». Кстати, на экране ее довели «до пика» целых семь раз.

А что насчет личной жизни актрисы? Как она складывается «по ту сторону»? Оказалось, что Яна Кошкина вполне довольна. По словам 33-летней звезды, ей всего хватает, в том числе и секса. Она желает каждому в жизни такого счастья.