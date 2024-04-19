Актриса Поплавская: Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем

«Красная шапочка» Яна Поплавская отметила, что певицу Аллу Пугачеву скромно поздравили с юбилеем. Обычно это яркое событие, где примадонна получает множество теплых пожеланий, в том числе и от российского президента. Однако 15 апреля Владимир Путин не стал обращаться к артистке. Комментарий Поплавской публикует сайт aif.ru .

По словам Яны Поплавской, лишь иностранные агенты и беглецы поздравили Аллу Пугачеву с 75-летием, при этом в несолидном виде: с бутылкой и расческой. Все, кто остался в России и творчеством защищает интересы страны, не стали обращаться к примадонне. Промолчали главные патриоты, многочисленные звезды и сам глава государства.

«Владимир Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем. Ранее он поздравлял певицу со всеми юбилеями. Впервые Путин поздравлял Пугачеву с днем рождения в 2000-м году, находясь в статусе исполняющего обязанности президента. Тогда певице исполнился 51 год. Через четыре года президент впервые поздравил ее с юбилеем. В 2009 году Пугачева лично принимала поздравления с 60-летием и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени от Дмитрия Медведева. Путин в 2014 и 2019 годах снова отправлял Пугачевой поздравительные телеграммы. Проигнорировали в этот раз юбилей уехавшей певицы и федеральные телеканалы (к моему огромному удивлению)», — высказалась актриса.

Напомним, беглецы из либерально-настроенной интеллигенции переоделись в рыжие парики и спели хит Пугачевой «Этот мир придуман не нами» на видео. Ролик набрал достаточно много комментариев, часть из которых была с критикой от граждан РФ.

Ранее сообщалось, что Юлия Чичерина заявила о прощении релокантов, покинувших Россию после начала СВО.