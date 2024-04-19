Юлия Чичерина заявила о прощении релокантов, покинувших Россию после начала СВО

Исполнительница Юлия Чичерина в беседе с KP.RU рассказала, что покинувших Россию молодых граждан следует простить, так как «все совершают ошибки». Тем более, что многие из беглецов давно вернулись и «проснулись».

Юлия Чичерина выступала в госпиталях на Донбассе, в Мариуполе и ключевых точках СВО, где бойцам была необходима поддержка. Певица лично приходила в госпиталь к ребенку, которому ВСУ прострелили ногу. Было совершенно немало благородных творческих миссий, за которые, вероятно, Чичериной будут еще долго благодарны.

В беседе с журналистами певица ответила, стоит ли прощать тех, кто после начала СВО покинул страну. Речь не только о звездах, но и простых молодых граждан.

«Все делают ошибки. Эти персонажи, как несчастный пример заблудших, но все меняется в этом мире. Они хапнут беды за границей и будут ценить Родину еще пуще, чем мы. Кроме тех, конечно, кто из-за гордыни назло всем продолжит тихо чахнуть в тоске по березкам. <...> Им сейчас плохо. И это слишком тяжкая ноша – не прощать. А вот как поступить с этими личностями на государственном уровне это должны решать судьи, а не мы с тобой. И государственная машина, конечно, должна работать», — ответила Чичерина.

В Москве Юлия бывает редко, но приехала недавно выступить в Кадетском корпусе имени Александра Невского Следственного комитета. Замерев ее слушают кадеты, офицеры и другие высокопоставленные лица. Впрочем, исполнительнице уже не привыкать к такому вниманию.

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