Актриса Проклова в свое 70-летие получила поздравление от Путина

Елена Проклова является советской и российской актрисой театра и кино. Напомним, что Заслуженная артистка РСФСР родилась 2 сентября 1953 года в городе Москва. В настоящем году она отмечает свой юбилей – Прокловой исполнилось уже 70 лет.

В связи с этим, президент России, Владимир Путин, решил поздравить ее телеграммой. По его словам, достичь творческого успеха в профессии удалось благодаря потенциалу и обаянию. Также российский лидер отметил, что за плечами артистки – целая галерея ярких работ, которые невозможно забыть. Они созданы за время работы актрисы в кинематографе и на театральной сцене.

Также заполучить зрительскую любовь и успех у Прокловой получилось на телевидении. В телеграмме на сайте Кремля, написаны добрые и теплые слова в День рождения артистки.