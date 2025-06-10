Актрисе Камыниной из «Интернов» грозит замена суставов на искусственные

Киноактрису Светлану Камынину, сыгравшую одну из главных ролей в «Интернах», мучают сильные боли в ногах. По этой причине ей могут заменить суставы на искусственные. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Камынина стала очень узнаваемой актрисой после того, как сыграла в сериале «Интерны» роль главного врача Анастасии Кисегач. Выяснилось, что ее стали сильно беспокоить тазобедренный и коленный суставы.

«Врачи диагностировали их изменение в структуре с нарушением функции. Если состояние ухудшится, Светлане могут потребоваться эндопротезы — искусственные суставы», — указал микроблог.

Сама артистка пока никак не комментирует ситуацию несмотря на то, что испытывает сильные боли при ходьбе. По сути, она не в состоянии полноценно передвигаться.

Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Васильева недавно перенесла операцию на позвоночнике. Она поделилась, что испытывала мучительные боли в позвоночнике, изначально списывая их на радикулит. Васильева долго откладывала визит к врачу, полагая, что серьезное лечение не потребуется. Только после советов специалистов она прислушалась к ним, согласилась на оперативно вмешательство, и теперь прекрасно себя чувствует.