Актрису Яну Троянову признали иноагентом

Ранее актриса принимала участие в протестных акциях и выступала против начала спецоперации российских войск на Украине. С октября 2022 года Троянова проживает за границей.

Яна Троянова прославилась в фильмах режиссера Василия Сигарева «Волчок», «Жить» и «Страна ОЗ», а всенародную популярность ей принесла главная роль в сериале «Ольга» на ТНТ.

Также в реестр иноагентов включено издание The Moscow Times.