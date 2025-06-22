Акции памяти в День скорби прошли в Павлово-Посадском городском округе

«Этот день напоминает всем нам о страшной цене, которую пришлось заплатить за мир, и о важности сохранения исторической памяти. Жители округа также подчеркнули, что их задача – передать эту память будущим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Пусть свеча памяти горит в каждом доме, а история героев Великой Отечественной войны остаётся в сердцах каждого из нас! Сегодня мы едины в скорби и благодарности тем, кто дал нам возможность жить в мире», - сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.