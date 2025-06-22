Акции памяти в День скорби прошли в Павлово-Посадском городском округе
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
Сегодня, 22 июня, страна отдает дань памяти трагическим событиям начала Великой Отечественной войны. В 1941 году, в 4 утра, фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз без объявления войны, что привело к огромным потерям и разрушениям, но не сломило советский народ.
В Павлово-Посадском округе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Местные жители зажгли свечи в память о погибших, возложили цветы к мемориалам и вспоминали подвиги защитников Родины. Участники акций минутой молчания почтили память тех, кто сражался на фронте, работал в тылу, пережил оккупацию и находился в лагерях. В акциях также приняли участие демобилизованные участники специальной военной операции.
«Этот день напоминает всем нам о страшной цене, которую пришлось заплатить за мир, и о важности сохранения исторической памяти. Жители округа также подчеркнули, что их задача – передать эту память будущим поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Пусть свеча памяти горит в каждом доме, а история героев Великой Отечественной войны остаётся в сердцах каждого из нас! Сегодня мы едины в скорби и благодарности тем, кто дал нам возможность жить в мире», - сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.