Акция «Берегись поезда»: водителям напомнили правила на переездах в Софрино

На железнодорожном переезде в Софрино прошел профилактический рейд в рамках акции «Берегись поезда».

Цель мероприятия — предупредить ДТП и повысить дисциплину водителей после столкновения автомобиля с поездом в октябре (обошлось без пострадавших).

Сотрудники администрации Городского округа Пушкинский, ГИБДД, ОАО «РЖД», административно-пассажирской инспекции и волонтеры проверили техническое состояние переезда, напомнили водителям правила и раздали памятки.

Главный инженер Александровской дистанции пути Олег Боровиков пояснил, что переезд регулируется сигнализацией, но дежурного работника здесь нет. Поэтому безопасность — ответственность водителей, которые должны соблюдать ПДД.

Важно помнить, что запрещено проезжать на запрещающий сигнал, обгонять на переезде, а при поломке автомобиля важно сначала покинуть салон, прежде чем эвакуировать транспорт.