Акция «Храня традиции предков» стартует в России

Всероссийская акция «Храня традиции предков» стартует 26 сентября. Мероприятие организовано в рамках проекта «Культура для школьников» и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России.

Цель акции — повысить интерес школьников к культуре и традициям коренных малочисленных народов России, сформировать активную гражданскую позицию, уважительное отношение к Родине, ее истории и культуре.

К участию в акции приглашаются школьники, которые готовы погрузиться в изучение традиций и истории малочисленных народов и рассказать об этом в творческой форме.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Живое наследие», «Наследники мудрости» и «Шаги навстречу культуре».

Для участия нужно подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций в формате эссе, видеоролика или проекта-презентации на выбор и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок длится до 4 ноября.

По итогам акции будут определены 100 самых интересных работ. Они будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».