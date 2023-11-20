Акция «Коробка храбрости» продолжается в Чехове

Напомним, что в рамках этого проекта любой желающий может поддержать детей, которые проходят лечение в больницах и сталкиваются с неприятными процедурами, и помочь собрать «Коробка храбрости». Из нее ребята смогут взять игрушку, пазлы, канцелярский принадлежности или книжки в качестве вознаграждения. В «Коробку храбрости» можно положить только новые товары.

Врио главы Чехова рассказал, что присоединится к акции можно до начала декабря. Боксы для сбора товаров находятся в чеховском отделении партии «Единая Россия» на улице Дружбы.

Этой акции уже более десяти лет. Ее инициатором стала партия«Единая Россия». Чтобы сделать пребывание детей в больницах приятнее и комфортнее запускают и другие проекты, один из которых «Добрые комнаты». В рамках него из больничной палаты делают комнату с теплой, способствующей выздоровлению атмосферой.