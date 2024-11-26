Акция «Коробка храбрости» продолжается в подмосковной Истре

В подмосковной Истре продолжается ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости», желающие могут принести игрушки и канцелярские принадлежности для маленьких пациентов, которые которые проходят длительное лечение в стационаре. Об этом сообщает портал «Истра сегодня».

Мероприятие продлится еще неделю. Коробки размещены в Истре на улице Ленина, д. 10, в Дедовске на Больничной улице д. 5. и в деревне Ленино в Ленино-Снегиревском музее. Организаторами акции выступают сторонники партии «Единая Россия» совместно с единороссами, ее проводят в рамках регионального партийного проекта «Добрая комната».

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