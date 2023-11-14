Акция «Коробка храбрости» продолжается в Серпухове

В рамках акции любой желающий может купить игрушку для детей, которые проходят лечение в больницах или сталкиваются с серьезными процедурами. Преодолеть страх перед ними или справится с грустью в медицинской палате малышам помогают игрушки, которые они могут взять в качестве вознаграждения за проявленную смелость и терпение.

Передать ребятам можно любые виды детских игрушек (куклы, конструкторы и другие), а также книжки, раскраски и канцелярские товары.

Специальные боксы для них расположены в городском округе Серпухов по трем адресам: на улице Советская, дом 61/10 - это местное отделение партии «Единая Россия», на ресепшене торгового центра «Корстон» а также на улице Парковая, дом 17/30 - это Центр по профориентации и трудоустройству молодежи.