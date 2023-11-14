Акция «Коробка храбрости» проходит в Клину

В городском округе Клин стартовала акция «Коробка храбрости». Это проект партии «Единая Россия», которую поддержало и местное отделение. Суть в том, что каждый желающий может сделать подарок детям, которые проходят длительное и непростое лечение в больницах. Презенты принимают до 1 декабря.

В дар детям, которые мужественно переносят уколы и капельницы, другие медицинские процедуры можно передать разнообразные игрушки. Это могут быть куклы или машинки, конструкторы или раскраски. А молодым художникам медикам охотно вручат от неравнодушных людей фломастеры и карандаши.

«Мне кажется это очень добрая и хорошая акция. Я порадую какого-то ребенка, а потом кто-то порадует моего сынишку. Именно с ним решаем, что лучше передать деткам», - признается жительница Клина Алена Рубцова.

Все желающие могут принести подарки в отделение партии «Единая Россия» по адресу: Клин, ул. К.Маркса, д. 70/1.