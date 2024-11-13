Акция «Маленький пассажир — большая ответственность» прошла в Серпухове

В Серпухове сотрудники ГИБДД и инспекторы восьмого батальона ДПС второго полка ДПС «Южный» провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность».

Инспекторы останавливали автомобили и проверяли, как осуществляется перевозка несовершеннолетних. Цель мероприятия — снизить риск дорожных происшествий с участием детей-пассажиров. Особое внимание уделялось наличию специальных детских кресел и их креплению. Инспекторы также проверяли, соответствуют ли ремни безопасности физическим особенностям юного пассажира.

Родителям напомнили о важности соблюдения правил перевозки детей. Значение не имеет, какое время займет дорога. Важно всегда выполнять рекомендации автоинспекторов и подавать хороший пример своим детям.

Участникам акции вручили информационные листовки. Маленьким пассажирам раздали светоотражающие браслеты, которые привлекут внимание водителей в темное время суток.