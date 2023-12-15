Акция МосОблЕИРЦ «Новогодний марафон добра» стартовала в Подмосковье, сообщили в областном Министерстве ЖКХ. В ее рамках волонтеры учреждения отправляются в детские реабилитационные центры, чтобы поздравить ребят.

Впервые акция прошла в 2021 году. Тогда сотрудники центра в карнавальных костюмах организовали театрализованные представления для воспитанников детских центров.

В этом году акцию решили повторить. В учреждении собрали средства на игрушки и сладости, занимаются подготовкой костюмов и сценариев праздничных мероприятий. Детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка из центрального офиса центра.

Первыми ребят поздравит коломенское управление. Праздник организуют сразу для трех детских учреждений — это «Вдохновение» в Луховицах, «МАМонтенок» и «Детский приют» в Коломне.