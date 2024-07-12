Акция «Мы – граждане России!» состоялась в Павлово-Посадском округе

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Акцию инициировало «Движение Первых». Идея в том, чтобы превратить вручение первого паспорта гражданина в запоминающееся торжественное событие. Подобные мероприятия положительно влияют на развитие патриотизма у молодого поколения.

В ходе церемонии каждому юному жителю округа подарили обложки на паспорт, на которых изображена символика общественной организации «Движения Первых».

«День, когда вручают паспорт, по праву можно считать одним из самых главных дней в жизни любого человека. Еще раз поздравляю ребят с этим важным событием», — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

В завершение торжественного мероприятия организаторы акции вручили памятное фото тем ребятам, которые приняли участие в подобном мероприятии ранее.

Согласно законодательству РФ, гражданин обязан получить в первый раз паспорт при достижении четырнадцатилетнего возраста.