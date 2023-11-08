Акция «Ночь искусств» состоялась в воскресенских библиотеках

В День народного единства в библиотеках подмосковного городского округа Воскресенск состоялись мероприятия в рамках акции «Ночь искусств». В этом году они прошли под девизом «Россия объединяет».

Так, в отделе обслуживания Центральной библиотеки вспомнили разные российские традиции, произведения искусства и даже погрузились в тонкости национальной кухни. Каждый посетитель смог найти развлечение на свой вкус: для участников акции подготовили музыкальные программы, интеллектуальные викторины, квесты и даже мастер-классы на народную тематику. Также сотрудниками библиотеки была организована и экскурсия в видео-формате.

Акция прошла и в Воскресенской городской библиотеке №1. Здесь для посетителей в день акции провели мероприятия, посвященные популяризации традиционных ценностей и культурного многообразия нашей страны.