Акция по проверке здоровья в парках пройдет в Подмосковье в эти выходные

Жители Московской области в эти выходные смогут проверить свое здоровье в городских парках в рамках акции в 21 городском округе. Об этом сообщили в областном Министерстве здравоохранения.

«С начала лета бригады наших медицинских специалистов каждые выходные работают в парках Подмосковья. Не посещая поликлинику, жители региона могут получить консультацию врача, пройти диагностику», — отметила Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Напомним, что для граждан будут доступны следующие медицинские процедуры — антропометрия, измерение давления, сдача общего анализа крови и не только. С собой для прохождения профосмотра нужно взять паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.