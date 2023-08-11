Акция по проверке здоровья в парках пройдет в Подмосковье в эти выходные
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Жители Московской области в эти выходные смогут проверить свое здоровье в городских парках в рамках акции в 21 городском округе. Об этом сообщили в областном Министерстве здравоохранения.
«С начала лета бригады наших медицинских специалистов каждые выходные работают в парках Подмосковья. Не посещая поликлинику, жители региона могут получить консультацию врача, пройти диагностику», — отметила Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Напомним, что для граждан будут доступны следующие медицинские процедуры — антропометрия, измерение давления, сдача общего анализа крови и не только. С собой для прохождения профосмотра нужно взять паспорт и полис ОМС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.