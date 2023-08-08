Губернатор Подмосковья открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске

В Солнечногорске прошла церемония открытия исторической тропы к месту захоронения Василия Никитича Татищева, выдающегося государственного деятеля петровской эпохи, который последние годы жизни провел в усадьбе «Болдино». На открытии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с помощником президента России Владимиром Мединским.

В церемонии также приняли участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник. Уральский проект по благоустройству тропы приурочен к 300-летию Екатеринбурга, поддержку ему оказало областное правительство и РВИО.

«Мы стараемся дружить и дорожить партнерством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологии. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество», — сказал глава Подмосковья.

Тропу к захоронению теперь расширили до 2,5 метра, здесь появились деревянные настилы, мостовые переходы через овраги, информационные щиты и освещение. За счет Подмосковья провели ремонт подъездной дороги и расчистили прилегающую территорию.

«Несколько месяцев назад, выступая перед учителями в Доме правительства Московской области, я рассказал о проекте Российского военно-исторического общества по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетиями разрушалась. Примерно через 2 недели я поехал в Екатеринбург, где абсолютно случайно, беседуя с губернатором Свердловской области и мэром Екатеринбурга, узнал, что и они тоже занимаются возрождением памяти Татищева. Выяснилось, что мы — соседи», — рассказал Владимир Мединский.

Он добавил, что после открытия тропы отправится в «Болдино», где пройдет совещание по реставрации усадьбы. Там также планируют создать город-сад.

«Хочу поблагодарить Владимира Ростиславовича [Мединского], Андрея Юрьевича [Воробьева], уральское землячество за то, что они долгое время вынашивали эти планы, и в канун 300-летия Екатеринбурга удалось реализовать этот проект», — сказал Евгений Куйвашев.

На открытии тропа также присутствовала правнучка Василия Татищева Марианна Дмитриевна. Она отметила, что после благоустройства передвигаться по тропе стало гораздо удобнее, а также добавила, что ждет обновления усадьбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.