Акция «По следам светофора» состоялась в Павловском Посаде

Сотрудница Госавтоинспекции побеседовала с воспитанниками детского сада. Участники мероприятия обсудили, для чего необходимы знаки дорожного движения, специальные разметки и сигналы светофора. Инспектор напомнила ребятам, как безопасно переходить дорогу.

«В последнее время участились дорожные происшествия с участием несовершеннолетних. Профилактические мероприятия проводим на регулярной основе в дошкольных и школьных учреждениях, с целью снижения детского травматизма на дорогах. Очень важно с самого раннего детства правило доносить информацию до маленьких граждан. Ведь совершенно простые действия и правила смогут значительно снизить риск травм или вообще спасти жизнь ребенку» — отметил представитель правоохранительных органов Анастасия Терехина.

Главной задачей мероприятия было закрепление полученных знаний. Известно, что в дошкольном возрасте особенно важно предоставлять любой материал в игровой форме. После познавательной беседы инспектор предложила ребятам принять участие в «веселых стартах». Юные горожане успешно усвоили полученные знания.

Подобные акции проходят в Павлово-Посадском городском округе на регулярной основе. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД посещают учебные заведения различных уровней, где предоставляют актуальную информацию в зависимости от возрастных категорий слушателей лекций.