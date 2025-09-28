Акция по сохранению леса прошла в Химках с участием жителей

В рамках экологической акции участники посадили молодые липы. Для всех желающих была организована полевая кухня с едой и напитками, как сообщили в администрации городского округа.

В Химках прошла акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в ходе которой местные жители, участники Ассоциации СВО, волонтеры и депутаты сажали деревья на улице им. К.И. Вороницына. Депутат Ирина Спирина и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, а также его заместители Александр Васильев и Руслан Шаипов, тоже участвовали в акции.

Малиновский отметил, что акция является важным шагом к улучшению жизни в Химках, подчеркнув вовлеченность жителей и рост числа желающих принять участие. Участникам предоставили все необходимые инструменты для работы, включая лопаты, ведра и перчатки для рук Экологические акции по сохранению леса проводятся в Московской области два раза в год: осенью и весной. В это время жители сажают деревья, а также избавляются от мусора и ненужной древесины.

