Акция «Покорми птиц зимой» стартовала в городском округе Люберцы
Фото: [пресс-служба администрации г.о Люберцы]
В люберецком Парке Сказок стартовала акция «Покорми птиц зимой». Открыли мероприятие глава муниципалитета Владимир Волков и министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Подобная акция проводится в Московской области уже пять лет. На ней школьников учат делать кормушки, в которые для птиц будут насыпать угощения. Глава городского округа Люберцы рассказал, что в муниципалитете даже проводится конкурс на самую креативную «птичью столовую». Специально ко дню проведения экологической акции ребята сделали около сотни кормушек.
На сегодняшний день в городском округе Люберцы размещено более четырех сотен кормушек для птиц на территориях образовательных учреждений, в парках и дворах. В проект «Покорми птиц» активно вовлекаются граждане из Подмосковья. Только в 2023 году к ней присоединились более сотни тысяч человек, такими данными поделился Тихон Фирсов.