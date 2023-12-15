Акция «Покорми птиц зимой» стартовала в городском округе Люберцы

Подобная акция проводится в Московской области уже пять лет. На ней школьников учат делать кормушки, в которые для птиц будут насыпать угощения. Глава городского округа Люберцы рассказал, что в муниципалитете даже проводится конкурс на самую креативную «птичью столовую». Специально ко дню проведения экологической акции ребята сделали около сотни кормушек.

На сегодняшний день в городском округе Люберцы размещено более четырех сотен кормушек для птиц на территориях образовательных учреждений, в парках и дворах. В проект «Покорми птиц» активно вовлекаются граждане из Подмосковья. Только в 2023 году к ней присоединились более сотни тысяч человек, такими данными поделился Тихон Фирсов.