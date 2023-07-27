Акция, посвященная памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в Подмосковье

Десятки шаров выпустили в небо в подмосковных Химках в память о погибших детях Донбасса. Отмечается, что в Подмосковье по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой местом для проведения памятной акции была выбрана «Аллея ангелов» в Химках.

Ксения Мишонова подчеркнула, что этих детей нельзя вернуть, но можно хранить память о них, чтобы они продолжали жить в наших сердцах. Необходимо помнить, что нацизм не щадит никого, чтобы и дети понимали, за кого на Донбассе воюют наши бойцы сегодня.

Также она рассказала, что решено провести конкурс среди детей на проект памятника, который затем планируют установить на «Аллее ангелов» в Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в новом учебном году в школы Подмосковья пойдут на сорок тысяч больше детей.