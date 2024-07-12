Акция «Проверь свое здоровье в парке» вновь пройдет в Московской области

«В первую очередь такая акция очень удобна для работающего населения. Мы понимаем, что не всегда можно отлучиться с работы, а в выходные можно совместить приятное с полезным — прогулку на свежем воздухе и заботу о своем здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.