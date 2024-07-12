Акция «Проверь свое здоровье в парке» вновь пройдет в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В эти выходные в парках Подмосковья вновь можно будет проверить свое здоровье, выездные бригады врачей будут работать в 33 парках, в том числе, в Дубне, Егорьевске, Серпухове и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В первую очередь такая акция очень удобна для работающего населения. Мы понимаем, что не всегда можно отлучиться с работы, а в выходные можно совместить приятное с полезным — прогулку на свежем воздухе и заботу о своем здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При себе для прохождения обследования нужно иметь паспорт и полис ОМС. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. С результатами осмотра можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.